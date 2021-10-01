

«إي فاينانس» أنشط الأسهم بالبورصة الأسبوع الماضي بقيمة تداولات تتجاوز الملياري جنيه «إي فاينانس» أنشط الأسهم بالبورصة الأسبوع الماضي بقيمة تداولات تتجاوز الملياري جنيه

تصدر سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية ترتيب انشط الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بقيمة 2.012 مليار جنيه وبتداولات بلغت 100 مليون سهم.



واحتلت سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقيمة 740 مليون جنيه وبتداولات 15.6 مليون سهم ثم المجموعة المصرية العقارية بقيمة 266.4 مليون جنيه وبتداولات بلغت 53 مليون سهم ثم فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة 207 مليون جنيه وبتداولات 12.5 مليون سهم .



وجاءت حديد عز بالمرتبة الخامسة بقيمة 176 مليون جنيه وبتداولات 11.6 مليون سهم ثم السويدي اليكتريك بقيمة تداول 126.9 مليون جنيه 14.9 مليون سهم، ثم جي بي أوتو بقيمة 117 مليون جنيه وبتداولات 26.9 مليون سهم ثم الشرقية-ايسترن كومباني بقيمة 107 مليون جنيه وبتداولات 8.8 مليون سهم، ثم أم أم جروب للصناعة بقيمة 104 مليون جنيه وبتداولات 15.3 مليون سهم ثم الاسماعيلية الجديدة للتطوير بقيمة 100 مليون جنيه وبتداولات 36.8 مليون سهم.

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تداولات البورصة خلال الأسبوعسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب إجازة المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع إدارج أسهم شركة إي فاينانس وبدء التداول على السهم ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 742 مليار جنيه، مقابل 712 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,132.07 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.24 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 8.46% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,413.56 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو0.98% مغلقا الفترة عند 1,795.91 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.77 % مغلقا عند 13,444.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 5.65 % مغلقا الفترة عند 3,390.16 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 27.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,415 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,142 مليون ورقة منفذة على 176 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.هذا و قد استحوذت الأسهم على 48.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.79 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.8 % و العرب على 9.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 707.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 229.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.8 % و سجل العرب 6.8 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4,293.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,873.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.