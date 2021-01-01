

وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات سهلة.. من زيت جوز الهند للقهوة وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات سهلة.. من زيت جوز الهند للقهوة

تعانى المرأة من تشقق الشفاه لأسباب كثيرة منها جفاف الجلد عند الإصابة بالأكزيما والتهاب الجلد، وتغيرات المناخ وغيرها من الأسباب المختلفة، التى تتسبب فى جفاف الشفاه وشعور المرأة بالإزعاج والألم أحياناً، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الشفاه، وفقاً لما ذكره موقع "vivianewoodard".



وصفات طبيعية لترطيب الشفاه



زيت جوز الهند لترطيب الشفاه



يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والشفاه أيضاً، كما يحتوى على بعض الخصائص المضادة للمكورات العنقودية التي قد تساعد في منع العدوى البكتيرية للشفاه المتشققة، لذلك ينصح بوضع زيت جوز الهند على الشفاه بشكل يومى للحصول على نتائج إيجابية.



الخيار لترطيب الشفاه



يعتبر الخيار علاج مثالي للشفاه الجافة حيث يعمل على ترطيبها كما يمد البشرة بالفيتامينات والمعادن اللازمة، لذلك ينصح بتقطيع شرائح من الخيار ووضعها على الشفاه لعدة دقائق يومياً.

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السكر والعسل لترطيب الشفاهيساعد السكر والعسل في التخلص من الجلد الميت وترطيب الشفاه من خلال تحضير بعض عسل مانوكا الخام العضوي مع بعض السكر، لوضعه على الشفاه وتركه لمدة تصل إلى عشر دقائق، ثم غسل الشفاه بالماء الدافئ.جل الصبار لترطيب الشفاهيعمل جل الصبار على ترطيب الشفاه، من خلال تحضير القليل من جل الصبار مع القليل من السكر وبعض الفازلين، مع تقليب المزيج ثم وضعه على الشفاه وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشفاه بالماء الدافئ ومنشفة نظيفة .القهوة لترطيب الشفاهتعمل القهوة على ترطيب الشفاه من خلال تحضير ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة و ملعقة صغيرة من العسل وزيت الزيتون، مع تقليب الخليط ثم وضع المزيج على الشفاه وتركه عدة دقائق ثم مسح الشفاه بقطعة قماش دافئة للحصول على نتيجة إيجابية.