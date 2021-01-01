تعانى المرأة من تشقق الشفاه لأسباب كثيرة منها جفاف الجلد عند الإصابة بالأكزيما والتهاب الجلد، وتغيرات المناخ وغيرها من الأسباب المختلفة، التى تتسبب فى جفاف الشفاه وشعور المرأة بالإزعاج والألم أحياناً، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الشفاه، وفقاً لما ذكره موقع "vivianewoodard".
وصفات طبيعية لترطيب الشفاه
زيت جوز الهند لترطيب الشفاه
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والشفاه أيضاً، كما يحتوى على بعض الخصائص المضادة للمكورات العنقودية التي قد تساعد في منع العدوى البكتيرية للشفاه المتشققة، لذلك ينصح بوضع زيت جوز الهند على الشفاه بشكل يومى للحصول على نتائج إيجابية.
الخيار لترطيب الشفاه
يعتبر الخيار علاج مثالي للشفاه الجافة حيث يعمل على ترطيبها كما يمد البشرة بالفيتامينات والمعادن اللازمة، لذلك ينصح بتقطيع شرائح من الخيار ووضعها على الشفاه لعدة دقائق يومياً.
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التعليقات على وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات سهلة.. من زيت جوز الهند للقهوة
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