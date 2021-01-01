

شاب يرصد «نجمة الموت» في الفضاء |فيديو شاب يرصد «نجمة الموت» في الفضاء |فيديو

تمكن شاب صربي، من رصد جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر، حيث مر فجأة فوقه جسم كبير بسرعة وترك ظلا كبيرا على القمر.



وبدء عدد كبير من هواة نظريات المؤامرة إلى الادعاء بأن الحديث يدور عن كائنات فضائية، وذلك وفقا لما نشره موقع ."WALLA"



وظهر في مقطع الفيديو الذي استطاع الشاب الصربي من رصده، جسم غير معروف يشبه "نجمة الموت" من سلسلة أفلام "حرب النجوم" شوهد وهو يحلق عاليا فوق القمر، وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، ذهب الكثيرون إلى أن الكتلة الغريبة، التي تشبه النيزك، هي كائن فضائي يطير على سفينة تشبه "نجمة الموت".

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يذكر أنه أثناء تعقب الكاميرا للقمر في 23 أغسطس، رصدت جسما صغيرا مرئيا في الزاوية اليمنى العلوية ويتجول حول القمر، تاركا ظلا كبيرا، قبل أن يختفي في الضباب، ولم يضع المشاهدون الوقت وقدموا نظريات مختلفة وغريبة لما هو موثق في الفيديو، فيما أوضح أحدهم قائلا: "لترك ظل على القمر، يجب أن يكون جسما ضخما، لذا فهو سفينة كبيرة حقا".وأضاف آخر: "إما جسم عملاق أو نيزك"، وكتب أحدهم: "هذه سفينة ضخمة، شيء بحجم نجمة الموت".