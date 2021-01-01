تمكن شاب صربي، من رصد جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر، حيث مر فجأة فوقه جسم كبير بسرعة وترك ظلا كبيرا على القمر.
وبدء عدد كبير من هواة نظريات المؤامرة إلى الادعاء بأن الحديث يدور عن كائنات فضائية، وذلك وفقا لما نشره موقع ."WALLA"
وظهر في مقطع الفيديو الذي استطاع الشاب الصربي من رصده، جسم غير معروف يشبه "نجمة الموت" من سلسلة أفلام "حرب النجوم" شوهد وهو يحلق عاليا فوق القمر، وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، ذهب الكثيرون إلى أن الكتلة الغريبة، التي تشبه النيزك، هي كائن فضائي يطير على سفينة تشبه "نجمة الموت".
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التعليقات على شاب يرصد «نجمة الموت» في الفضاء |فيديو
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