ربما لا يتناول الشخص جميع العقاقير بتوصية من طبيب، بينما قد تتناول فيتامينات أو مواد طبية أخرى بوصفة من صديق. هذا الأمر قد يرفع خطر الأثار الجانبية، لاسيما وأم الطبيب يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للشخص بشكل كامل.
بحسب موقع best life، أوصي أطباء أمريكيون أي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا بضرورة التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون إرشاد الطبيب.
فالأمر ضار لكبار السن أكثر من كونه مفيداً، تابع القراءة لتتعرف على الدواء الذي لا يجب تناوله كل يوم.
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التعليقات على يصيبهم بنزيف في المخ .. تحذيرات من دواء يوصف لكبار السن
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