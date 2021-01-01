

يصيبهم بنزيف في المخ .. تحذيرات من دواء يوصف لكبار السن يصيبهم بنزيف في المخ .. تحذيرات من دواء يوصف لكبار السن

ربما لا يتناول الشخص جميع العقاقير بتوصية من طبيب، بينما قد تتناول فيتامينات أو مواد طبية أخرى بوصفة من صديق. هذا الأمر قد يرفع خطر الأثار الجانبية، لاسيما وأم الطبيب يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للشخص بشكل كامل.



بحسب موقع best life، أوصي أطباء أمريكيون أي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا بضرورة التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون إرشاد الطبيب.



فالأمر ضار لكبار السن أكثر من كونه مفيداً، تابع القراءة لتتعرف على الدواء الذي لا يجب تناوله كل يوم.

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يشير الأطباء إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لا ينبغي عليهم تناول الأسبرين يوميًا، إذا يلجأ بعض كبار السن إلى تناوله يومياً حتى لا يصابوا بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية.إذ وجدت فرقة العمل للخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) أن تناول هذا الدواء كل يوم لا يحقق أي فائدة.وتوصي الوكالة بعدم تناول جرعات الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.