

لو أنت بتشتغل هذه المهن.. احذر سوف تختفي بحلول عام 2050 لو أنت بتشتغل هذه المهن.. احذر سوف تختفي بحلول عام 2050



مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم من حولنا، وإحلالها مكان الإنسان في الكثير من الوظائف والأعمال، لا بد من تدريب العمال والشباب على اكتساب مهارات جديدة، وتوفير فرص جديدة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.



وفي عام 2018، أجرى المنتدي الاقتصادي العالمي بحثا عن متطلبات الوظائف المتغيرة والمهارات لأصحاب العمل، استطاع التنبؤ أنه بحلول عام 2050 سوف يجرى استبدال 85 مليون وظيفة على مستوى العالم؛ بسبب تقسيم العمل بين الأيدي العاملة والآلات، كما سيظهر 97 مليون دور جديد في 15 صناعة و26 قطاع اقتصادي، وتوفر التكنولوجيا الحديثة وظائف جديدة.



ويرصد التقرير التالي الوظائف التي تنتهي في المستقبل ويحل مكانها استخدام التكنولوجيا:

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