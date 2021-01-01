أطلقت الأرصاد البريطانية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من اقتراب عاصفة فرنسية إلى الأراضي البريطانية.
وتتنبأ الأرصاد البريطانية بهطول أمطار غزيرة جدا على أجزاء من جنوب شرق بريطانيا بالإضافة إلى العاصمة لندن.
فيما توقعت أن يؤدي أيضا إلى تعطل حركة النقل، وصعوبة القيادة، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المحتملة على المنازل والشركات.
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التعليقات على عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي
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