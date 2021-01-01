عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

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عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا

أطلقت الأرصاد البريطانية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من اقتراب عاصفة فرنسية إلى الأراضي البريطانية.

وتتنبأ الأرصاد البريطانية بهطول أمطار غزيرة جدا على أجزاء من جنوب شرق بريطانيا بالإضافة إلى العاصمة لندن.

فيما توقعت أن يؤدي أيضا إلى تعطل حركة النقل، وصعوبة القيادة، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المحتملة على المنازل والشركات.

وأطلقت الأرصاد البريطانية تحذير صفراء من هطول الأمطار على جنوب إنجلترا خلال الليل وحتى الساعة 3 صباحًا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الأسوأ شمال فرنسا، ومن المتوقع أيضًا أن تشعر جزر القنال، كونها قريبة من فرنسا بالعاصفة.

المصدر: elbalad

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