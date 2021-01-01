حكم الاجهاض حال وجود ضرر على الأم

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حكم الإجهاض حال وجود ضرر على الأم .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء .



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذا الأمر يعود للطبيب.



وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الإجهاض قبل الأربعين لأن طفلي رضيع ومعي أطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية؟”.

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وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المفتى به عندنا وهو ما عليه القانون المصري، هو حرمة الإجهاض مطلقا سواء أكان ذلك قبل الأربعين أو قبل الـ120 يوما أو بعدهم.وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أنه يجوز الإجهاض فى الأحوال التي بها ضرورة، كأن تكون حياة الأم مهدة ببقاء الجنين، فيكون هنا كلام آخر.وأوضح أمين الفتوى أن مجرد قول السائلة إن معها رضيع وأطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية، فهذا فى حد ذاته ليس عذرا بمجرده أستطيع أن أقول لك به أن الإجهاض جائز.واستطرد أمين الفتوى: يمكن للسائلة أن تتصل بدار الإفتاء المصرية على الخط المباشر إذا كانت تعتقد أن عندها عذرا أقوى مما ذكرت، بحيث يقوم أحد الزملاء بالمناقشة معها.