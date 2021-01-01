اقتصار دخول طلاب جامعة القاهرة الملقحين إلى الحرم الجامعي.. والباقي غياب

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أصدرت جامعة القاهرة ، قرارا جديدا خاصا بتطعيم الطلاب ودخولهم إلى الحرم الجامعى والذى ينص اقتصار دخول الحرم الجامعي والكليات خارج الحرم الجامعي على الطلاب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من السبت 30 أكتوبر 2021 .







وأكدت جامعة القاهرة، على من لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من النقاط المحددة داخل الجامعة أو التابعة لوزارة الصحة والسكان والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.

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على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطعيم الطلاب في عيادات الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال العيادات التي خصصتها الجامعة ومراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة في جميع انحاء الجمهوري، كما تقوم الجامعة بتنظيم حملات توعية بالكليات حول كيفية الحصول على اللقاح وأهميته، مشددًا على أن الجامعة تواصل عمليات التطعيم بكل حزم حفاظًا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة والتي أكدت على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول المحاضرات قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين والوافدين مع تطبيق شرط الحصول على اللقاح للسكن، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المغتربين للانتظام في المحاضرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهي غدا السبت من تسكين الطلاب القدامى؛ لتستكمل بعدها تسكين الطلاب المستجدين.وكانت كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام الدراسة والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بجميع الكليات.