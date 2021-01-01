برشلونة الإسباني
حقق برشلونة الإسباني فوزا هزيلا على ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو" في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعد الفوز هو الأول لفريق برشلونة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في أول مباراتين أمام بايرن ميونخ وبنفيكا.
سجل المدافع جيرارد بيكيه هدف فوز برشلونة في الدقيقة 16، إثر تلقيه كرة عرضية متقنة من جوردي ألبا ليسددها مباشرة في المرمى.
ويعد الهدف هو رقم 16 لبيكيه في دوري أبطال أوروبا متفوقا على سيرجيو راموس الذي سجل 15 هدفا.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن بيكيه بعمر 34 عاما و260 يوما، بات أكبر لاعب يسجل هدفا مع برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وكسر رقم البرازيلي سيلفينيو، الذي سجل بعمر 34 عاما و241 يوما، في مباراة برشلونة أمام شاختار في ديسمبر 2008.
كما عادل بيكيه رقم روبرتو كارلوس بصفته المدافع صاحب أكبر عدد من الأهداف (16 لكل منهما) في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
وبتلك النتيجة يحقق برشلونة أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة ليحتل المركز الثالث، فيما يحتل ضيفه دينامو كييف المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فى المجموعة التى يتصدرها بايرن ميونيخ الالمانى برصيد 6 نقاط ثم بنفيكا فى الوصافة بـ 4 نقاط.
ويلتقي في التاسعة مساء في نفس المجموعة، فريق بنفيكا البرتغال وضيفه بايرن ميونخ الألماني.
برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليه - ألبا
خط الوسط: مينجويزا - بوسكيتس - دي يونج
خط الهجوم: جافي - لوك دي يونج - ممفيس ديباي
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التعليقات على برشلونة يحقق فوزه الأول فى دوري أبطال أوروبا بهدف ضد دينامو كييف.. فيديو
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