أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة وجود عجز فى مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، حيث أكدت الوزارة بأن جميع الحصص يتم تدريسها للطلاب وأنه وصل أربع مدرسين جدد تم تكليفهم بحصص لسد العجز لحين وصول باقي المدرسين الأسبوع المقبل، موضحة أنه تم طلب كتابة تقرير من إدارة المدرسة بالوضع داخل المدرسة، وسوف يتم إرسال الموجهين العموم للتخصصات الموجودة في المدرسة لمتابعة العملية التعليمية وكتابة تقرير.
كان أولياء الأمور اشتكوا من وجود عجز فى المعلمين وتدريس حصة أو حصتين فقط فى الأسبوع للطلاب.
كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أكد أن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.
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التعليقات على التعليم توضح حقيقة وجود عجز فى المعلمين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية
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