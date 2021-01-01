موضة شتاء 2022.. 5 أشكال للجاكيت البافي اختاري منها اللي يناسبك



موضة شتاء 2022 موضة شتاء 2022

حان الوقت للبدء في التفكير في المعاطف الشتوية التي من المفترض أن تسيطر على موضة هذا العام، فإذا كنتِ تخططين لشراء قطعة واحدة استعدادًا للشتاء، فمن الأفضل شراء جاكيت "بافي" الذي من المفترض أن يسيطر على موضة شتاء 2022، وإليكِ أبرز تصميماته نقلًا عن موقع "whowhatwear".



معطف أوفر سايز

تميل الكثير من الفتيات لارتداء الملابس الأوفر سايز بشكل عام في إطلالاتهن اليومية، لكن هذا لا ينطبق على الجاكيت أو المعطف، حيث تحرص أغلب الفتيات على أن يكون مناسبًا لمقاسهن أو أكبر منه درجة واحدة فقط تحسبًا لارتداء قطع أخرى تحته للحصول على الدفء، لكن يبدو أن المعاطف الأوفر سايز ستسيطر على موضة خريف وشتاء هذا العام بشكل ملحوظ.



معطف طويل

المعطف الطويل أو البالطو من أهم القطع التي تحرص الفتيات على امتلاكها في فصل الشتاء، ويمكنك شراء معطف بافي طويل لمواكبة موضة هذا العام والحصول على الدفء في نفس الوقت.

جاكيت بحزام على الخصرالجاكيت لا يسمح بتحديد الجسم، وتميل الملابس الشتوية بشكل عام إلى إخفاء معالم الجسم، لذا إذا كنتِ من المهتمات بتحديد شكل جسمك، يمكنك اختيار جاكيت بافي بحزام على الخصر.الجاكيت الملونالألوان الأساسية مثل الأسود والبني والهافان والرمادي وأحيانًا الكحلي، هي الدرجات التي يلجأ إليها الجميع في حالة شراء معطف أو جاكيت، وذلك حتى تتناسب مع أغلب درجات الملابس، إلا أن موضة هذا العام تسيطر عليها بشدة الألوان الجريئة مثل الفوشيا والأحمر.الجاكيت الجلدالجلد من الخامات الشتوية التي نمتلك جميعًا قطعة ملابس بها خلال فصل الشتاء، فإذا كنت ترغبين في شراء معطف من الجلد هذا العام، فإن المعطف البافي سيكون هو خيارك المثالي الذي يجب عليكِ اقتناؤه لمواكبة الموضة، خاصة أن الجلد من الخامات التي لا تختفي من ساحة الموضة أبدًا.











