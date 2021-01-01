حان الوقت للبدء في التفكير في المعاطف الشتوية التي من المفترض أن تسيطر على موضة هذا العام، فإذا كنتِ تخططين لشراء قطعة واحدة استعدادًا للشتاء، فمن الأفضل شراء جاكيت "بافي" الذي من المفترض أن يسيطر على موضة شتاء 2022، وإليكِ أبرز تصميماته نقلًا عن موقع "whowhatwear".
معطف أوفر سايز
تميل الكثير من الفتيات لارتداء الملابس الأوفر سايز بشكل عام في إطلالاتهن اليومية، لكن هذا لا ينطبق على الجاكيت أو المعطف، حيث تحرص أغلب الفتيات على أن يكون مناسبًا لمقاسهن أو أكبر منه درجة واحدة فقط تحسبًا لارتداء قطع أخرى تحته للحصول على الدفء، لكن يبدو أن المعاطف الأوفر سايز ستسيطر على موضة خريف وشتاء هذا العام بشكل ملحوظ.
معطف طويل
المعطف الطويل أو البالطو من أهم القطع التي تحرص الفتيات على امتلاكها في فصل الشتاء، ويمكنك شراء معطف بافي طويل لمواكبة موضة هذا العام والحصول على الدفء في نفس الوقت.
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التعليقات على موضة شتاء 2022.. 5 أشكال للجاكيت البافي اختاري منها اللي يناسبك
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