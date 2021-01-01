كيف لأمراض الغدة الدرقية أن تسبب مشاكل العين ؟



أمراض الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية



تقع الغدة الدرقية في المنطقة الأمامية للرقبة أمام القصبة الهوائية، وهي تشبه في شكلها الفراشة، وتقوم الغدة الدرقية بإفراز هرموناتها المسؤولة عن العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وقد يتسبب خلل وظائف الغدة الدرقية في مشاكل لجميع أجزاء الجسم، ومن أخطرها مشاكل العين .







علاقة خلل الغدة الدرقية بمشاكل العين



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قال الدكتور أحمد عايد أخصائي جراحة العيون والليزك، ان جميع الفئات العمرية عرضة للإصابة بمشاكل في العين بسبب أمراض الغدة الدرقية، ولكن أكثرها عرضة هم الفئة ما بين 40-50 وتكون نسبة إصابة الإناث للذكور ثلاثة الى واحد.وتابع عايد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان أبرز أسباب إصابة العين بسبب أمراض الغدة الدرقية، فغالبا ما تكون ناتجة عن أسباب مناعية، حيث يقوم الجسم بإنتاج أجسام مضادة غير طبيعية تقوم بمهاجمة انسجة العين والانسجة التي حولها.علاقة خلل الغدة الدرقية بمشاكل العينوأكد عايد، ان هناك بعض الأعراض التي تصيب العين نتيجة لأمراض الغدة الدرقية، وتظهر هذه الأعراض نتيجة تورم و انتفاخ الأنسجة والعضلات وراء كرة العين، والذي بدوره يؤدي الى جحوظ او بروز العينين مما يؤدي إلى الأعراض التالية :تدميع العين بشكل مستمرالشعور بحبيبات غريبة في العين كحبيبات الرملالحساسية الزائدة للضوءوفي الحالات الشديدة منها:تقرح في القرنيةازدواج في الرؤيةمحدودية في حركة العينزغللة في العين و ضعف النظرتوقيت ظهور أعراض العين بسبب خلل الغدة الدرقيةوأوضح عايد، انه عادة ما تحدث مشاكل العين خلال 6 شهور قبل أو بعد تشخيص أمراض الغدة الدرقية وأهم هذه الأمراض هي زيادة في إفراز الغدة، ونادرا ما تصيب حالات نقص إفراز الغدة الدرقية، والجدير بالذكر ان معظم الحالات تصيب كلتا العينين .علاج اعراض العين الناتجة عن خلل الغدة الدرقيةومصح عايد، انه من المهم تشخيص مرض الغدة الدرقية مبكرا والسيطرة عليه بالأدوية والتدخل الجراحي، واستخدام قطرة دموع صناعية أثناء النهار ، وجيل للعين اثناء الليل للوقاية من جفاف العين، في الحالات الشديدة قد يصف الطبيب بعض أنواع الكورتيزون .