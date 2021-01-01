7 طرق مهمة لتعليم فن الإتيكيت..تعرفِ عليها



فن الإتيكيت فن الإتيكيت



من الضروريات الأساسية التي يجب علي المرأة أن تنتبه إليها هو فن " الاتيكيت" خاصة طريقة الجلوس في المناسبات الرسمية سواء مع الأصدقاء أو العائلة فهي تعكس مدي أناقتها وثقاتها بنفسها لذلك يتحدث يوسف الحسني خبير فن الاتيكيت عن الطرق المثلي التي يجب اتباعها لتعزيز المرأة بالثقة بنفسها في طريقة الجلوس :







ابرز طرق الاتيكيت

-احذري من تشابك رجليك ببعضهما البعض في المناسبات الرسمية ويفضل أن طريقة الجلوس المناسبة هي وضع القدمين علي الأرض وتكون قريبيتين من بعضهما البعض.

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- يجب علي المرأة فرد ظهرها فهي من أساسيات فن الاتيكيت.- يجب ألا تفرد المرأة الساقين للأمام فهي من العادات السيئة التي تفقد المرأة جاذبيتها في الجلوس.- تمهلي علي أخذ المقعد للجلوس وذلك يزيد من أناقتك مع الحرص عدم ارتطام ساقها أو ركبتها بالمقعد وعليها أن تستدير جسمها علي المقعد بلطف وتضع يديها عليه بهدوء وتدخل بكامل جسدها حتي تصل الي المسند مع وضع يدها اليسري علي يدها اليمني .- يجب ثبات القدمين علي الأرض فهي من علامات الثقة بالنفس ويفضل عدم تحريكها بشكل مستمر مع المساعدة بينهما مسافة بسيطة .- تجنبي الانحناء واجلسي بشكل مستقيم مع ثني ركبتيك ووضعهما بالقرب من بعضهما البعض مع جعل احدي الساقين متقدمة علي الأخري بحيث يكون الإصبع الكبير لاحدي القدمين ملامسا لكعب القدم الأخري مع حرف الساقين الي اليمين أو اليسار.- عليها أن تضع في منتصف الكرسي وأن تضع يديها فوق رجلها او الي جانبها في شكل مستقيم