مثل المحترفين.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل



طريقة عمل المسقعة بالبشاميل طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

تعد الـ مسقعة بالبشاميل من أشهر الأكلات الحديثة التى ظهرت مؤخرا خلال السنوات الماضية ولاقت شهرة واسعة بسبب مذاقها الطيب والمميز.



نقدم لكم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مسقعة بالبشاميل

كيلو لحمة مفرومة

قد يعجبك أيضا...

باذنجان بشاميلعصير طماطمجوزة الطيبصلصة طماطمصنوبرزبيب للوجه “ حسب الرغبة”طريقة عمل مسقعة بالبشاميل* قطعى الباذنجان شرائح ثم اشويه على الجريل مع رشة زيت ثم رصي طبقة منه في البايركس* فى طاسة على النار عصجي اللحمة مع البصل ثم ضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب* ضيفي طبقة من البشاميل الجاهز ثم كرري نفس العملية حتى انتهاء الكمية ثم ضيفي الكريمة على الوجه وادخليها الفرن حتى يحمر الوجه وستصبح لديكي مسقعة بالبشاميل.