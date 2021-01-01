مثل المحترفين.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

تعد الـ مسقعة بالبشاميل من أشهر الأكلات الحديثة التى ظهرت مؤخرا خلال السنوات الماضية ولاقت شهرة واسعة بسبب مذاقها الطيب والمميز.
نقدم لكم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مسقعة بالبشاميل
كيلو لحمة مفرومة
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