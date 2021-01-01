افتتاح أول فصل لمتعددى الإعاقة بمدرسة نعمات للتربية الفكرية بالشرقية



مديرية التربية والتعليم بالشرقية مديرية التربية والتعليم بالشرقية



أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، افتتاح أول فصل علي مستوي المحافظة والرابع علي مستوي الجمهورية لمتعددي الإعاقة بمدرسة نعمات أبو النيل للتربية الفكرية بمركز ههيا.



وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك تفعيلا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 20 لسنة 2019، الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة.



وأفاد بيان، بأنه أوضح رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن التوسع في فتح فصول لمتعددي الإعاقة يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم وتوجيه قدراتهم بتنمية شعورهم بالذات والثقة بالنفس والشعور بالأمن النفسى.

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وأكد اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الإعاقة بهدف إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم؛ ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع من خلال التعاون مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.وأضاف أن هذه الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة بما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع وبث الثقة في نفوس الطلاب ومساعدتهم علي الاندماج في المجتمع.ومن جانبه أشار محمد رمضان مدير عام التعليم العام إلى أن فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة وبث الثقة في نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.وأكدت أمل بغدادي مديرة إدارة التربية الخاصة أن نظام القبول يتم علي مرحلتين، المرحلة الأولي أن يكون السن في أول أكتوبر ست سنوات ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة 14 عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولي، ويبدأ سن القبول بها من 14إلى 21 عامًا كحد أقصى للسن، ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكنيى، أن طرق العمل، خلال اليوم الدراسي بالفصل عن طريق تنظيم جلسات مع الطلاب الذين يجرى قبولهم للالتحاق بالفصل بعد الانتهاء من الفحوص، من خلال جلسات فردية لكل طالب، تمتد الجلسة الواحدة مدة نصف ساعة، مشيرة إلى أن الالتحاق بالفصل لا يكلف أولياء الأمور أي ماديات وان جميع الخدمات التي تقدم للطلاب مجانية.