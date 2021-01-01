تداولت وسائل إعلام عربية، تسجيلا صوتيا منسوبا إلى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، زاعمة أنه سجله يوم مقتله في 20 أكتوبر 2011.
وحسب صفحة الحدث الليبى على فيس بوك، قال القذافي في التسجيل الصوتي، إنه "سوف يقوم بعمليه اقتحام لكسر حصار مدينة سرت"، متوقعا مقتله فى تلك المعركة دفاعا عن العروبة، والإسلام، والمبادئ، والقيم، والعدالة في مواجهة العدوان والظلم"، على حد قوله.
ونوه معمر القذافي، فى التسجيل الصوتى إلى أن 40 دولة قامت بالعدوان على ليبيا، في ظل صراع دام 40 عاما من أجل الحق والعدل والكرامة، في وجه قوى البغي والعدوان، مشيرا إلى أن سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد قوات حلف الناتو والجماعات الإرهابية المتأسلمة، كان نتيجة خيانة.
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التعليقات على تسجيل صوتى للرئيس الليبى الراحل معمر القذاقى قبل مقتله بساعات
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