محمد صلاح يكتسح رونالدو بإحصائية مثيرة في الدورى الإنجليزى



محمد صلاح يكتسح رونالدو محمد صلاح يكتسح رونالدو

أظهرت إحصائية جديدة رصدتها الصحف البريطانية تفوق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح مانشستر يونايتد خلال مشاركتهما في الدوري الإنجليزي وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2021 / 2022.



ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية فإن محمد صلاح تفوق في سباق السرعات على حساب كريستيانو رونالدو، بالإضافة الى متوسط عدد المترات التي يقوم بها كل لاعب في البطولات والتي ترصدها شركات تحليل الأداء والتي تؤكد أن الفرعون المصري الأفضل على المستويين.



وأظهرت التقارير أن محمد صلاح يقوم بالجري بمتوسط 9.4 كليو متر في المباراة الواحدة بفارق ضئيل عن كريستيانو رونالدو الذي يقوم بخوض 9.3 فقط.

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فيما وصلت سرعة محمد صلاح القصوى في الدوري الإنجليزي الى 20.1 كيلو متر، مقابل 15.1 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ويحتل محمد صلاح صدارة القائمة بـ7 أهداف، بعد سجل هدفا رائعا في فوز فريقه على واتفورد بخماسية نظيفة، وهو نفس رصيد جيمي فاردي بعدما سجل هدفا في فوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد "4-2".وعادل محمد صلاح رقم ديديه دروجبا بـ104 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.وخاض محمد صلاح 166 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وسجل 104 أهداف، فيما لعب ديديه دروجبا 254 مباراة، سجل خلالها 104 أهداف.وصل النجم المصرى محمد صلاح لهدفه رقم 31 مع ليفربول فى دورى أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخى للفريق فى المسابقة بعد تخطي النجم السابق ستيفن جيرارد، بعدما سجل هدفين للريدز فى مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من البطولة وانتهى بفوز الريدز 3-2.وسجل محمد صلاح 31 هدفا مع الريدز في دورى أبطال أوروبا خلال 48 مباراة، وكان أول هدف سجله الفرعون المصرى مع ليفربول في البطولة ضد هوفنهايم الألماني، في مرحلة تحديد المتأهل لدورى المجموعات خلال موسم 2017 – 2018