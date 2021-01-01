عقود "فايزر" السرية.. كيف تحكمت شركة واحدة بحكومات العالم؟



شركة فايزر شركة فايزر

اتهمت شركة فايزر Pfizer المصنعة للقاح كوفيد-19، بالاختباء وراء ستار من السرية لجني الأرباح خلال أسوأ أزمة صحية عامة منذ أكثر من 100 عام.



كان هذا هو النقد الرئيسي الذي وجهته مجموعة Public Citizen، وهي مجموعة تعنى بحقوق المستهلك، نشرت تقريرًا يتضمن عقودًا مسربة لشركة فايزر مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وألبانيا، والبرازيل، وكولومبيا، وتشيلي، وجمهورية الدومينيكان، وبيرو.



في بعض العقود (مسودة أو شكل نهائي)، كان لدى شركة فايزر القدرة على منع البلدان من التبرع بلقاحات كورونا إلى بلدان أخرى، وتغيير جداول التسليم من جانب واحد إذا كان هناك نقص، والمطالبة بالأصول العامة كضمان.

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وإذا كان هناك نزاع بينها وبين دولة ما، فلن يتم الفصل فيه من قبل محكمة، وفقًا لبعض العقود. بدلاً من ذلك، تظهر العقود أن أي خلافات سيتم حلها من خلال التحكيم الخاص بموجب قانون نيويورك.نفوذ في أسوأ أزمة صحية منذ قرنقال مؤلف التقرير زين رضوي: "تقدم العقود لمحة نادرة عن القوة التي اكتسبتها شركة أدوية واحدة لإسكات الحكومات، وخنق الإمدادات، وتحويل المخاطر، وتعظيم الأرباح في أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن".وأضاف: "لقد أدت طلبات شركة فايزر إلى إثارة الغضب في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إبطاء اتفاقيات الشراء وحتى تأخير جدول تسليم اللقاحات".وقعت بعض البلدان عقودًا تنازلت فيها عن "الحصانة ضد الحجز التحوطي لشركة فايزر على أي من أصولها"، بما في ذلك البرازيل وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان.ومُنعت الحكومة البرازيلية من إصدار "أي إعلان عام يتعلق بوجود الاتفاقية أو موضوعها أو شروطها" أو التعليق على علاقتها بشركة فايزر، ما لم تحصل على موافقة خطية مسبقة من الشركة.