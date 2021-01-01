بعد تغيير مكان البطولة.. تعرف على الفريق المشارك بمونديال الأندية من الإمارات



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

أكد راشد بن حميد النعيمي رئس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الإمارات تُعد عاصمة للرياضة العالمية، مشيراً الى أن نادي الجزيرة بطل الإمارات سوف يتواجد في كأس العالم للأندية.







وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الأربعاء، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.

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ويعقد الفيفا حاليًا مؤتمرًا بعد اجتماع الكونجرس الخاص به، والذي أعلن فيه استضافة الإمارات للمونديال بدلًا من اليابان التي أعلنت انسحابها من تنظيم البطولة.وأكد الفيفا أن الإمارات ستستضيف مونديال الأندية مطلع العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها بالتفصيل مستقبلًا.ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.