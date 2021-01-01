أكد راشد بن حميد النعيمي رئس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الإمارات تُعد عاصمة للرياضة العالمية، مشيراً الى أن نادي الجزيرة بطل الإمارات سوف يتواجد في كأس العالم للأندية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الأربعاء، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد تغيير مكان البطولة.. تعرف على الفريق المشارك بمونديال الأندية من الإمارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق