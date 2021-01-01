رسميا.. الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل

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كأس العالم للأندية


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الأربعاء، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.

ويعقد الفيفا حاليًا مؤتمرًا بعد اجتماع الكونجرس الخاص به، والذي أعلن فيه استضافة الإمارات للمونديال بدلًا من اليابان التي أعلنت انسحابها من تنظيم البطولة.

وأكد الفيفا أن الإمارات ستستضيف مونديال الأندية مطلع العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها بالتفصيل مستقبلًا.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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