كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل عن تصريحاته السابقة؟



لماذا تراجع المحلل عن تصريحاته السابقة؟ لماذا تراجع المحلل عن تصريحاته السابقة؟

فجر محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي" عن مفاجأة بشأن تصريحاته التليفزيونية، بزواجه من قبل 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي.





المحلل الشرعي يكذب نفسه



قال الملاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، مساء الثلاثاء: أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي.

وأضاف الملاح: رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي، بعد أن حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، ولم يحدث شيء، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس.

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txtخالد الجندي: زواج المحلل حيلة رخيصة على الشريعة الإسلاميةtxtالمأذونين الشرعيين: زواج المحلل باطل شرعامش هاتكلم غير في وجود المحاميوأكمل محمد الملاح: لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي، كي لا أقع تحت أي مساءلة قانونية، والمستشار محمد البحيري رفع دعوى قضائية ضد "إم بي سي مصر"، رافضاً الحديث عن ملابسات الواقعة، قائلاً: خايف علي نفسي، جالي مكالمة من رقم مجهول، وقالي متتكلمش في الموضوع ده تانى، أنا مستعد آجي في لقاء تليفزيوني وأكشف كل حاجة، بس مش هاقدر أتكلم في التليفون.واستضاف الإعلامي شريف عامر، في وقت سابق خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية mbc، وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم زوج تحت الطلب للفنان عادل إمام.وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.txtبعد زواجه 33 مرة.. محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه الحبس في هذه الحالةtxtتزوج 33 مرة بـ هدف المحلل .. الإفتاء : ملعون .. وعالمة أزهرية: عمله فاسد ولا تشفع له النية الحسنة ..مبروك عطية : باطل ويبطل ما بعدهالمحلل: وعدوني بـ150 ألف جنيه»أكد محمد الملاح المحلل الشرعي، أنه حرص على الظهور في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية لتوضيح حقيقة الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب ظهوره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، كاشفا عن عدم زواجه 33 مرة كما تناول التريند الخاص بالمحلل الشرعي، لافتاً إلى أنه تم وعده بمبلغ مالي قدرة 150 ألف جنيه لإشعال التريند، ولم يتقاضى منهم مليما واحدا، فضلاً عن أنه لم يصبح نجما سينمائيا.txtشاهد| دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل الذي أثاره " المحلل الشرعي "txtتزوج 33 مرة بـ هدف المحلل .. الإفتاء : ملعون .. وعالمة أزهرية: عمله فاسد ولا تشفع له النية الحسنة ..مبروك عطية : باطل ويبطل ما بعدهتصريحات الملاح السابقة تثير الجدلوقال محمد الملاح، في حواره السابق: إن هناك الكثير من البيوت تتعرض للخراب نظرًا لوصول الطلاق لأكثر من 3 مرات، ولذا قرر أن يكون محللًا للشخصيات قريبة منه أو من خلال أشخاص يعرفها جيدًا، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي مقابل مادي، ويقوم ذلك بدون مقابل لوجه الله.وتابع قائلًا: إنه قام بدور المحلل 33 مرة، على الرغم من أنه متزوج، ولكن زوجته تعلم جيدًا أنه يفعل هذا الأمر لكي لا تُخرب البيوت، لافتا إلى أنه يتزوج زواجًا شرعيًا ويدخل بزوجته وتكتمل كافة أركان الزواج، وأنه يعمل محاسبًا، وقام بهذا الأمر منذ عامين.مبروك عطية يحتج ويحرم زواج الملاحوقد ورفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما أعلنه الملاح، مؤكدا أن "الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره".وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له. فالنبي محمد لعن المحلل والمحلل له"، مشددا على أن "ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق".وأضاف: "الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا"، معتبرا أن "من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله".