شهدت عروض حفل تخريج دفعة 2021 من كلية الشرطة عرضا لقوات التدخل السريع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لقوات التدخل السريع.
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وعُزف السلام الجمهوري في بداية الاحتفالية .
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التعليقات على الرئيس السيسي يشاهد عرضا لقوات التدخل السريع خلال حفل تخرج كلية الشرطة.. فيديو
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