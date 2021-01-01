الرئيس السيسي يشاهد عرضا لقوات التدخل السريع خلال حفل تخرج كلية الشرطة.. فيديو

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الرئيس السيسي

شهدت عروض حفل تخريج دفعة 2021 من كلية الشرطة عرضا لقوات التدخل السريع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لقوات التدخل السريع.



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وعُزف السلام الجمهوري في بداية الاحتفالية .



وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.



يُقام الحفل بحضور لفيف من قادة وضباط، وأعضاء هيئة الشرطة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.


يقدم الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضيًا، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

المصدر: elbalad

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