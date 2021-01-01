انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق .. صور

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صورة الخبر: انفجار استهدف حافلة للجيش السوري
انفجار استهدف حافلة للجيش السوري

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار استهدف حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية سانا "حدوث تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق".

ولم تعلن السلطات الرسمية في سوريا مزيدا من التفاصيل جراء التفجير الإرهابي، لكن الوكالة قالت إن "التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، دون تحديد العدد.

صورة الخبر: انفجار استهدف حافلة للجيش السوري

صورة الخبر: انفجار استهدف حافلة للجيش السوري

صورة الخبر: انفجار استهدف حافلة للجيش السوري

المصدر: وكالة الأنباء السورية

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