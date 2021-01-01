

سوني قد يكون لديها مفاجأة لنا يوم 26 أكتوبر سوني قد يكون لديها مفاجأة لنا يوم 26 أكتوبر

سوني تعاني بشكل كبير في سوق الهواتف الذكية ولكنها أعلنت في أكثر من مناسبة إنها لن تخرج من سوق الهواتف الذكية وستظل مستمرة فيه حتى إذا كانت لا تحقق أرباح من بيع الهواتف.



سوني أعلنت اليوم أن لديها مؤتمر جديد يوم 26 أكتوبر ستكشف فيه عن منتج جديد وغير معروف ما هو هذا المنتج حتى الأن حيث لا يوجد أي تسريبات عن أي هاتف جديد قادم من الشركة.



سوني قد يكون لديها هاتف مفاجأة أو قد يكون لديها هاتف متوسط ستقدمه لنا أو قد يكون هناك منتج آخر لا نعلم عنه شئ سننتظر ونرى ماذا لدى الشركة لتقدمه لنا قبل نهاية الشهر الحالي.