

سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold3 مع دعم S Pen وكاميرا مدمجة مع الشاشة سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold3 مع دعم S Pen وكاميرا مدمجة مع الشاشة

بعد العديد من التسريبات أعلنت سامسونج اليوم عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold3.



يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بشاشة خارجية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصة ودقة 2268x832 ومعدل تحديث 120Hz ويوجد أعلاها كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2.



الهاتف يأتي بشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X وبدقة 2208x1786 ومعدل تحديث 120Hz وكاميرا مدمجة مع الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8.

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الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 888 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وبطارية بقوة 4,400 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 10 وات وشحن الأجهزة الآخرى لاسلكياً بقوة 4.5 وات ولا يوجد شاحن بعلبة الهاتف.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية والثلاثة بدقة 12 ميجا بيكسل ولكن الرئيسية بفتحة عدسة f/1.8 والثانية واسعة الزاوية 123 درجة بفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للتقريب البصري 2x وبفتحة عدسة f/2.4.الهاتف يأتي بقارئ للبصمة على الجانب ويعمل بنظام أندرويد 11 ويدعم قلم S Pen ولكن لا يوجد مكان للقلم في الهاتف بنفسه ولكن هناك غطاء حماية للهاتف يتواجد به مكان لوضع القلم ويأتي بسماعات ستريو مع دعم تقنية Dolby Atmos.شاشات الهاتف محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus ويأتي الهاتف بإطار مصنوع من الألومنيوم ومقاوم للماء بمعيار IPX8.الهاتف سيتوفر للبيع يوم 27 أغسطس ولكنه متوفر حالياً للطلب المسبق بسعر 1799 دولار لنسخة 256 جيجا بايت و 1899 دولار لنسخة 512 جيجا بايت.