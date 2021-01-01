آبل تعلن رسمياً عن حاسب MacBook Pro بمعالجات M1 Pro و M1 Max

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آبل تعلن رسمياً عن حاسب MacBook Pro بمعالجات M1 Pro و M1 Max

أعلنت آبل اليوم عن حاسب جديد وهو MacBook Pro ويأتي الحاسب بمعالجات آبل الجديدة M1 Pro و M1 Max ويأتي الأول بمعالج مركزي 10 أنوية ومعالج رسومي 16 نواة والمعالج المركزي أسرع بنسبة 70% من معالج M1 وأسرع مرتين في المعالج الرسومي.

أما M1 Max يأتي بمعالج مركزي 10 أنوية ومعالج رسومي 32 نواة والمعالج المركزي أسرع بنسبة 70% من معالج M1 وأسرع 4 مرات من المعالج الرسومي.

ويأتي الحاسب بنوتش وشاشة بقياس 14 بوصة ونسخة آخرى بقياس 16 بوصة ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR وكاميرا الأمامية أصبحت بدقة 1080p.

وسيتوفر الحاسب للبيع الأسبوع القادم بسعر يبدأ من 1999 دولار لنسخة 14 بوصة و 2499 دولار لنسخة 16 بوصة.

المصدر: اخبار التقنيه

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