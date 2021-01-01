

آبل تعلن رسمياً عن حاسب MacBook Pro بمعالجات M1 Pro و M1 Max آبل تعلن رسمياً عن حاسب MacBook Pro بمعالجات M1 Pro و M1 Max

أعلنت آبل اليوم عن حاسب جديد وهو MacBook Pro ويأتي الحاسب بمعالجات آبل الجديدة M1 Pro و M1 Max ويأتي الأول بمعالج مركزي 10 أنوية ومعالج رسومي 16 نواة والمعالج المركزي أسرع بنسبة 70% من معالج M1 وأسرع مرتين في المعالج الرسومي.



أما M1 Max يأتي بمعالج مركزي 10 أنوية ومعالج رسومي 32 نواة والمعالج المركزي أسرع بنسبة 70% من معالج M1 وأسرع 4 مرات من المعالج الرسومي.



ويأتي الحاسب بنوتش وشاشة بقياس 14 بوصة ونسخة آخرى بقياس 16 بوصة ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR وكاميرا الأمامية أصبحت بدقة 1080p.

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وسيتوفر الحاسب للبيع الأسبوع القادم بسعر يبدأ من 1999 دولار لنسخة 14 بوصة و 2499 دولار لنسخة 16 بوصة.