

آبل تعلن رسمياً عن هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بشاشات 120Hz آبل تعلن رسمياً عن هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بشاشات 120Hz

بجانب هاتفي iPhone 13 mini و iPhone 13 كشفت آبل عن هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max ويأتي كلاهما بنفس تصميم iPhone 13 ولكن مع كاميرا ثالثة في الجهة الخلفية.







كذلك يأتي هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بمعالج A15 بـ 6 أنوية للمعالج المركزي ولكن 5 أنوية للمعالج الرسومي وهو زيادة نواة عن المعالج الرسومي في iPhone 13 mini و iPhone 13 وتقول آبل أن المعالج الرسومي هنا أقوى من المنافسين بنسبة 50%.

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هاتف iPhone 13 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 2532x1170 ومعدل تحديث 120Hz وثلاث كاميرات في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.5 والثانية للتقريب البصري 3x بفتحة عدسة f/2.8 والثالثة بفتحة عدسة f/1.8 واسعة الزاوية 120 درجة وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وأيضاً يدعم الهاتف ميزة Cinematic mode لتصوير الفيديوهات.آبل تقول أن بطارية الهاتف تستطيع الصمود ساعة ونصف زيادة مقارنة ببطارية هاتف iPhone 12 Pro ويأتي الهاتف بتقنية Face ID ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيتوفر للطلب المسبق يوم الجمعة على أن يتوفر للبيع يوم 24 سبتمبر بسعر يبدأ من 999 دولار لنسخة 128 جيجا بايت.هاتف iPhone 13 Pro Max يأتي بنفس المواصفات ولكن الشاشة بقياس 6.7 بوصة ودقة 2778x1284 وبطارية تستطيع الصمود لمدة ساعتين ونصف زيادة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro وسعره سيبدأ من 1099 دولار لنسخة 128 جيجا بايت.وسيتوفر كلا الهاتفين بمساحة تخزين داخلية 1 تيرا بايت وسيكون سعرها 1499 دولار دولار لهاتف iPhone 13 Pro و 1599 دولار لهاتف iPhone 13 Pro Max.