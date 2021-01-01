

جوجل تعلن رسمياً عن هواتف Pixel 6 بمعالج من تصميمها ورامات تصل إلى 12 جيجا بايت وبسعر 600 دولار جوجل تعلن رسمياً عن هواتف Pixel 6 بمعالج من تصميمها ورامات تصل إلى 12 جيجا بايت وبسعر 600 دولار

أعلنت جوجل اليوم بشكل رسمي عن هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro ولأول مرة تعتمد جوجل على معالج من تصميمها في هواتف Pixel.



هاتف Pixel 6 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.4 بوصة ودقة 2400x1080 ومعدل تحديث 90Hz أما هاتف Pixel 6 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 3120x1440 ومعدل تحديث 120Hz.



شاشة هاتف Pixel 6 Pro من نوع LTPO وهي موفرة بشكل أكبر للطاقة حيث يستطيع الهاتف الإنتقال من معدل تحديث 10Hz إلى 120Hz على حسب المحتوى المعروض على شاشة الهاتف.

قد يعجبك أيضا...

وكلا الهاتفين الشاشة الخاصة بهم عليها طبقة حماية Gorilla Glass Victus كذلك الجهة الخلفية لهاتف Pixel 6 Pro يتواجد عليها نفس طبقة الحماية بينما هاتف Pixel 6 جهته الخلفية عليها طبقة حماية Gorilla Glass 6.هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro يأتوا بمعالج جوجل Tensor وهو معالج ثماني النواة بدقة تصنيع 5 نانومتر وجوجل تقول إنه أسرع بنسبة 80% من معالج هاتف Pixel 5 والمعالج الرسومي أسرع بنسبة 370%.هاتف Pixel 6 يأتي برامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وهاتف Pixel 6 Pro يأتي برامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.هاتف Pixel 6 يأتي بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.85 والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي واسعة الزاوية 114 درجة وهاتف Pixel 6 Pro يتواجد به كاميرا ثالثة بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.5 وهي للتقريب البصري 4X والهجين 20X أما هاتف Pixel 6 يستطيع تقديم تقريب هجين يصل إلى 7X بفضل تقنية Super Res Zoom.يستطيع كلا الهاتفين تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية وجوجل تقول إنها أستطاعت أن تصل بجودة الفيديوهات إلى نفس جودة الصور التي تقدمها هواتف Pixel وذلك بفضل معالج Tensor.هاتف Pixel 6 يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وزاوية واسعة 84 درجة وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080p أما هاتف Pixel 6 Pro يأتي بكاميرا أمامية بدقة 11 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 وزاوية واسعة 94 درجة وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.هناك مميزات جديدة قامت جوجل بإضافتها للكاميرا وهي Magic Eraser التي تسمح لك بحذف أي شئ في الصورة لا تريده وميزة RealTone والتي ستجعل البشرة طبيعية أكثر بعد إلتقاط الصور وميزة Face Unblur التي ستركز على الوجه بشكل أكبر لكي لا يكون ضبابي.يأتي هاتف Pixel 6 ببطارية بقوة 4614 ميلي أمبير وهاتف Pixel 6 Pro يأتي ببطارية بقوة 5003 ميلي أمبير ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 30 وات ويدعموا الشحن اللاسلكي السريع وكذلك شحن أجهزة آخرى لاسلكياً.كلا الهاتفين يأتوا بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ومقاومين للماء والأتربة بمعيار IP68 ويعملوا بنظام Android 12 وسيستقبلوا تحديثات أندرويد لمدة ثلاث سنوات وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.هاتف Pixel 6 سعره يبدأ من 599 دولار وهاتف Pixel 6 Pro سعره سيبدأ من 899 دولار وكلاهما متوفر حالياً للطلب المسبق وسيتوفروا للبيع يوم 28 أكتوبر.