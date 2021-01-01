الإمارات تسجل أول جراحة تبرع بالكلى باستخدام الروبوت

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الإمارات تسجل أول جراحة تبرع بالكلى باستخدام الروبوت

سجلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وميديكلينيك الشرق الأوسط، أمس، نجاح أولى عمليات تبرع بالكلى بواسطة الروبوت لمريضين في ميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي.

وأوضحت الجامعة أنه تم إجراء العمليتين الجراحيتين لاستئصال الكلى السليمة من متبرعين أحياء، واستمرت كل عملية نحو ثلاث ساعات، باستخدام أحدث منظومات «دافنشي» الجراحية التي تعتمد على أذرع روبوتية صغيرة تحاكي براعة يد الجراح الطبيعية.

المصدر: المصرى اليوم

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