تزامنا مع كشفها عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، أعلنت آبل أن نظام التشغيل الجديد macOS Monterey سيبدأ بالوصول إلى حواسبها اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري.
وتبعا لآبل فإن النظام الجديد سيحمل لحواسبها العديد من الميزات الجديدة وسيجعل استخدامها أكثر عملية، فبرمجياته الجديدة صممت لتحقق أكبر قدر من الاستفادة من معالجات M1 Pr و M1 Max الحديثة، ولتقلل من معدلات استهلاك طاقة البطارية في الحواسب، كما ستجعل عملية إقلاع هذه الأجهزة أسرع بكثير.
ويضمن النظام الجديد العديد من التحسينات لخدمات FaceTime بما في ذلك دعم ميزات الصوت المكاني، إضافة إلى ميزات جديدة للتصفح عبر "سفاري" منها شريط جديد لعلامات التبويب، كما زود ببرمجيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعامل مع الملفات والبيانات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ما الذي يحمله نظام التشغيل الجديد لحواسب آبل؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق