مواصفات وأسعار هاتف Vivo S10e

الآن وبدون أي مقدمات كشفت شركة فيفو عن هاتف جديد من سلسلة S10 Series تحت مسمى Vivo S10e مع مواصفات أقل من الموجودة في باقي هواتف السلسلة وسعر أقل، ومع ذلك فإنه ما زال يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، ويحتوي على مواصفات جيدة للغاية سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Vivo S10e.
مواصفات الهاتف فيفو S10e
هاتف فيفو الجديد مصمم حول شاشة AMOLED حجمها 6.44 بوصة بدقة 2404×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها تدعم HDR10+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
والهاتف Vivo S10e يحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، كما أن الهاتف يحتوي على فلاش LED مزدوج بجانب الكاميرات الخلفية التي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية والتي تدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.
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