

مواصفات وأسعار هاتف Vivo S10e مواصفات وأسعار هاتف Vivo S10e

الآن وبدون أي مقدمات كشفت شركة فيفو عن هاتف جديد من سلسلة S10 Series تحت مسمى Vivo S10e مع مواصفات أقل من الموجودة في باقي هواتف السلسلة وسعر أقل، ومع ذلك فإنه ما زال يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، ويحتوي على مواصفات جيدة للغاية سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Vivo S10e.



مواصفات الهاتف فيفو S10e

هاتف فيفو الجديد مصمم حول شاشة AMOLED حجمها 6.44 بوصة بدقة 2404×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها تدعم HDR10+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



والهاتف Vivo S10e يحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، كما أن الهاتف يحتوي على فلاش LED مزدوج بجانب الكاميرات الخلفية التي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية والتي تدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.

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يتم تشغيل هاتف Vivo S10e بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 900 5G وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0.وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 44 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C)، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتثمل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ودعم مكبرات صوت مزدوجة.سعر الهاتف Vivo S10eالهاتف Vivo S10e سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين يوم 20 أكتوبر بسعر يبدأ من 373 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 405 دولارات للإصدار القياسي الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.