المربع نت – حصلت لكزس LC على إصدار “الإلهام الاسود” الحصري الجديد، وكما هو واضح من الاسم والصور، الإصدار مركز بشكل كلي على الطلاء الأسود الداكن جداً.
وسينطلق الإصدار الجديد في الأول من نوفمبر، بدون لمسات الكروم المعتادة لصالح مظهر أسود مذهل، بما يشمل الشبك المغزلي الأيقوني وأغطية المرايا الجانبية.
كما حصلت السيارة على جنوط 21 إنش سوداء وسقف من ألياف الكربون وجناح خلفي مثبت، وتشمل المزايا مقاعد أمامية كهربائية بـ 10 وضعيات، وشاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي ونظام سمعي مارك ليفنسون بـ 13 مكبر صوت.
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التعليقات على لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع
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