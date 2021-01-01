لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع

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صورة الخبر: لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع
لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع

المربع نت – حصلت لكزس LC على إصدار “الإلهام الاسود” الحصري الجديد، وكما هو واضح من الاسم والصور، الإصدار مركز بشكل كلي على الطلاء الأسود الداكن جداً.

وسينطلق الإصدار الجديد في الأول من نوفمبر، بدون لمسات الكروم المعتادة لصالح مظهر أسود مذهل، بما يشمل الشبك المغزلي الأيقوني وأغطية المرايا الجانبية.

كما حصلت السيارة على جنوط 21 إنش سوداء وسقف من ألياف الكربون وجناح خلفي مثبت، وتشمل المزايا مقاعد أمامية كهربائية بـ 10 وضعيات، وشاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي ونظام سمعي مارك ليفنسون بـ 13 مكبر صوت.

ونستمر مع المزايا التي تشمل تدفئة وتهوية المقاعد والدخول الذكي للسيارة وتوجيه خلفي ديناميكي ونظام تعليق متكيف متغير حسب طبيعة التضاريس، وعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة المتطورة.

وسيتوفر الإصدار لجميع فئات LC، بتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 4.7 ثانية لفئة LC 500، أو خلال 5 ثواني لفئة LC 500h هايبرد.

صورة الخبر: لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع

صورة الخبر: لكزس LC تحصل على إصدار الإلهام الأسود البديع

المصدر: المربع نت

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