بحلول نهاية 2022: قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات

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بحلول نهاية 2022: قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات

المربع نت – أعلنت قناة “السعودية” عن قرب الانتهاء من توفير قطارات فائقة السرعة تربط بين دولتي الإمارات والسعودية وذلك بحلول نهاية العام القادم2022، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

ذكرت قناة “السعودية”، أن تلك النقلة التطورية في مجال النقل جاءت لتهدف فكرة تعزيز التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والركاب بين الدولتين، وتعد هذه النقلة هي الأوسع بدول التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أنه في 2016 جاءت تلك الخطوة تدعيمًا لتوصيات وزراء نقل دول التعاون، حيث أن فكرة الربط بالقطارات بين البلدين تأتي ضمن ربط خليجي متكامل.

وفي دراسات أجريت عام 2015، فقد أوضحت أنه تم تخصيص أكثر من 200 مليار دولار كاستثمار في عملية بناء السكك الحديدية التي ترط بين دول الخليج العربي، بطول يصل إلى 400 ألف كيلو متر.

ويُذكر أنه تم إنشاء خطوط جديدة كسكة قطار الحرمين السريع للركاب بطول 450 كيلومترا، حيث تكلف 63 مليار ريال، وهو خط حديدي يعمل بالكهرباء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بسرعة 300 كلم في الساعة.

المصدر: المربع نت

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