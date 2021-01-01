المربع نت – أعلنت قناة “السعودية” عن قرب الانتهاء من توفير قطارات فائقة السرعة تربط بين دولتي الإمارات والسعودية وذلك بحلول نهاية العام القادم2022، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
ذكرت قناة “السعودية”، أن تلك النقلة التطورية في مجال النقل جاءت لتهدف فكرة تعزيز التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والركاب بين الدولتين، وتعد هذه النقلة هي الأوسع بدول التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أنه في 2016 جاءت تلك الخطوة تدعيمًا لتوصيات وزراء نقل دول التعاون، حيث أن فكرة الربط بالقطارات بين البلدين تأتي ضمن ربط خليجي متكامل.
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التعليقات على بحلول نهاية 2022: قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات
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