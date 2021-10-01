ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء، بشكل "جنوني" كما وصفها الإعلام اللبناني، وسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن بات مصرف لبنان يؤمن دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة "صيرفة"، وبعد أن ارتفعت أسعار المحروقات عالمياً، بخاصة بعد رفض تكتل "أوبك +" زيادة الإنتاج بشكل يضاهي تعافي الطلب، في حين تشهد الليرة اللبنانية هبوطا حادا في قيمتها بالنسبة للدولار في السوق السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90% من هذه القيمة.
وأصدرت وزارة الطاقة المياه- المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات صباح اليوم، وجاء كالآتي:
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التعليقات على لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "جنوني"
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