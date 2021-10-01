أسعار اللحوم اليوم..

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 20 - 10 - 2021 استقرارا للأسعار فى السوق المحلى حيث ، سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو .
وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 145- 170 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.
واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . .
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