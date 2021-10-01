

إعرف نصيب كل فرد من إنتاج البيض سنويا إعرف نصيب كل فرد من إنتاج البيض سنويا

مع ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية يرصد اليوم السابع إجمالي الإنتاج المحلى من البيض سنويا ونصيب كل فرد من اجمالى الإنتاج.



وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فان إجمالي الإنتاج وصل الى 13 مليار بيضة سنويا .



ويرصد اليوم السابع في نقاط خريطة التوزيع للإنتاج المحلى والتي جاءت كالتالى :-

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