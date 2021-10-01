إعرف نصيب كل فرد من إنتاج البيض سنويا

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إعرف نصيب كل فرد من إنتاج البيض سنويا

مع ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية يرصد اليوم السابع إجمالي الإنتاج المحلى من البيض سنويا ونصيب كل فرد من اجمالى الإنتاج.

وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فان إجمالي الإنتاج وصل الى 13 مليار بيضة سنويا .

ويرصد اليوم السابع في نقاط خريطة التوزيع للإنتاج المحلى والتي جاءت كالتالى :-

انتاج مصر من البيض
13 مليار بيضة سنويا

نصيب الفرد سنويا 130 بيضة

أكثر من 3 كرتونات بيض سنويا

أسرة مكونة من 4 أفراد نصيبها 520 بيضة سنويا
مع دخول المدارس ارتفع الاقبال على البيض بنسبة تقترب من 30%

سعر البيضة يصل للمستهلك 2 جنيها

المصدر: اليوم السابع

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