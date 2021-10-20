

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021 انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بحيث انخفضت بمقدار يتراوح بين 2 و 3 جنيهات للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".







أسعار جرام الذهب اليوم

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ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 885 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 774 جنيها لجرام الذهب الواحد.ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 663 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 516 جنيها للجرامأسعار الذهب اليوموسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,510 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,192 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 884,571 جنيه.أسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.