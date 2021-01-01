كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات التي سينطلق بها هاتف iQOO Z5x التحفة الجديدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقه بعد أيام قليلة، خلفا لهواتف iQOO Z5 و iQOO Z5 Pro .
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iQOO Z5x بشاشة فائقة الجودة من نوع LCD قياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ميزة مقاومة المياه والغبار.
وسيقدم هاتف فيفو القادم iQOO Z5x كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.
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التعليقات على بشاشة فائقة الجودة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Z5x
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