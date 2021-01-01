لعشاق السرعة سعر ومواصفات بورشه باناميرا موديل 2021 في تونس

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لعشاق السرعة سعر ومواصفات بورشه باناميرا موديل 2021 في تونس

تكتسب شركة بورشه الألمانية سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، عبر أسطولها القوي والذي يعتمد على الأداء الرياضي و القدرات القوية .

ومن بين الأسواق العربية المهتمة بسيارات الشركة الألمانية بورشه ، يأتي السوق التونسى الذى تم طرح باناميرا موديل 2021 داخله ، عبر حزمة متنوعة من المواصفات الفنية إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

تأتي سيارة بورشه باناميرا موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول V8، سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 621 حصان، وعزم دوران يصل إلى 820 نيوتن متر، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى الي 315 كم/س.

حصلت النسخة الثانية باناميرا Hybrid-E 4S بمحرك سعة 2900 سي سي مزدوج التيربو، يولد قوة 434 حصان، وتقترن محرك كهربائي بقوة 134 حصان ليصل مجموع قوة المحركين معا الي 552 حصان، و عزم دوران يصل الي 750 نيوتن.متر.

بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بورشه باناميرا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.456 مم، و عرض يقدر بـ 1.801 مم، و 1.269 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.484 مم.

ويبدأ سعر السيارة بورشه باناميرا موديل 2021 550 ألف دينار تونسي.

المصدر: صدى البلد

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