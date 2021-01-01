تتميز شركة بورشة واحدة من أ أبرز و أشهر و أكبر الشركات الألمانية في المصنعة للسيارات الهجينة و السيارات الكهربائية بالكامل في السوق العالمي للسيارات و دأئما ما تتألق و تجذب الأنظار بسياراتها الفاخرة و الفارهه .
و تستمد سيارة بورشة 918 سبايدر موديل 2021 قوتها من أربعة محركات ، في الأمام ثلاثة محركات كهربائية تولد 205 حصان و في الخلف محرك أحتراق داخلي جديد كلياً من بورشة و هو محرك V8 بسعة 4600 سي سي يولد قوة تصل الي 500 حصان على 9200 دورة في الدقيقة حصرياً للعجلات الخلفية.
أي أن مجموع قوة محركات بورشة 918 سبايدر موديل 2021 مجتمعة يبلغ 887 حصان مع عزم دوران يصل الي 1280 نيوتن/متر و ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيكي حسب الأصدار ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 2.6 ثانية فقط و تصل سرعتها الكلية الي 340 كيلومتر/ساعة .
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التعليقات على بـ4 محركات هجينة.. تعرف على سعر ومواصفات بورشة 918 سبايدر
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