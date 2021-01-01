

الأغلى قيمته 114 ألف ريال.. بيع 3 صقور فى مزاد سعودى بـ70 ألف دولار.. صور الأغلى قيمته 114 ألف ريال.. بيع 3 صقور فى مزاد سعودى بـ70 ألف دولار.. صور

شهدت العاصمة السعودية الرياض بيع ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودى أي ما يوازى 69585 دولار، خلال الأسبوع الجارى، فى فعاليات الليلة الثالثة عشرة من ليالى مزاد نادى الصقور السعودى، الذى ينظمه النادى بمقره فى شمال مدينة الرياض، وسط حضور كبير من هواة الصقور فى المملكة والمنطقة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وشهدت الفعاليات بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثانى بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودى.



جدير بالذكر أن العاصمة السعودية، الرياض، شهدت أيضًا - فى وقت سابق - صفقة لبيع أغلى صقر "جير" فى العالم، بمبلغ قياسى بعد عرضه فى المزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور فى يومه الأخير، فى سبتمبر الماضى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الصقر تم بيعه بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال سعودى، وذلك فى المزاد الذى أقيم بمقر نادى الصقور السعودى بملهم شمالى مدينة الرياض.وكان الصقر قبل بيعه مملوكا لمزرعة باسيفك نورث ويست الأمريكية، والتى تعتبر أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر "قرموشة جير"، طوله يساوى عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف إنش - أى ما يعادل قرابة 42 سم - ووزنه 980 جراما، وتم البيع بعد منافسة شهدها المزاد، واستمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.يشار إلى أن المزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور كان قد انطلق فى الخامس من أغسطس الماضى، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال.وكان قد سبق بيع الصقر الأمريكي، إجراء مزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وقد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليتم بيعه بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال (نحو 94 ألف دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية .







