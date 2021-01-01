

عجوز تطلب الطلاق: «اكتشفت إني زوجة تانية بالصدفة» عجوز تطلب الطلاق: «اكتشفت إني زوجة تانية بالصدفة»



وقفت سيدة في العقد السادس من عمرها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يبدو عليها الحزن والتوتر والإرهاق، ليتبين أنها متزوجة وتريد أن تتقدم بدعوى طلاق للضرر، رغم مرور 38 عاما على زواجها، بعد أن تزوج عليها وهي في هذا العمر، وإنجابه طفلين، لتكتشف زواجه خلال رفع ابنتها دعوى طلاق للضرر.



إنهاء عشرة 40 عاما بدعوى طلاق

شكت حالها للقاضي، قائلة: «تعرفت عليه عن طريق العائلة قبل 40 عاما، وبعد فترة قليلة تقدم لي، وافقت على الزواج منه، ثم تمت مراسم الزواج، وبدأت حياتنا الزوجية بداية رائعة يملؤها الحب والفرح، لتتحول تدريجياً إلى حياة روتينية تشوبها بعض المشاكل التافهة، فكونا قادرين حينها على التخطي من الأزمات وتسوية الخلافات بين بعضنا البعض، ثم مرت فترة على الزواج وأصبحنا غير قادرين على حل أي خلاف بيننا».



تزوج عليها بعد 30 سنة

وقالت الزوجة: «عشت طوال السنوات برفقة زوجي أنفق عليه من مالي الذي كسبته من عملي، شاركته وأسست له مشروعا كبيرا يدر مئات الآلاف، ووقفت بجواره، ولكنه خدعني وذهب ليتزوج علي بأخرى دون علمي، بعد أكثر من 30 عاما، وعندما اكتشفت ما فعله طالبته بأموالي فاتهمني بسوء الخلق».

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الزوج استغلها لمدة 38 سنةوأكملت الزوجة شكواها، «على مدار 38 عاما كنت أساعده في مصروفات المنزل حتى إنني صبرت عليه من أجل مدارس أولادنا الثلاثة، ولم يتوقف عن إهانتي وأنا بهذا العمر، ويجبرني على دفع مصروفات المنزل، على الرغم أنه يتربح الكثير من عمله، ويستغلني بحجة أولادي».الزوجة ذهبت لإقامة دعوى طلاق لابنتها واكتشفت زواجهوأكملت الزوجة حديثها قائلة: «لعبت الصدفة دورها أثناء ذهابي برفقة ابنتي لإقامتها دعوى طلاق، لأكتشف خلافات في المحكمة بين زوجي وزوجته الثانية، وقلت لنفسي مجرد تشابه بالأسماء، لأتأكد من الأوراق بنفسي، وأكتشف الكارثة التي لم يرد عقلي استيعابها حتى الآن أنه متزوج من 10 سنوات ولديه طفلان».الزوج يهددها لتتراجع عن الدعوىواستطردت الزوجة أمام المحكمة «تخلى عني وباع عشرتنا، واتهمني باطلاً بسوء الخلق، دون أن يهتم بالسنوات التي وقفت بها بجواره، حتى يسقط حقوقي الشرعية، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وواصل إرسال رسائل التهديد والوعيد لأتراجع عن تقديم الدعاوى القضائية ضده».