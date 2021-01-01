وقفت سيدة في العقد السادس من عمرها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يبدو عليها الحزن والتوتر والإرهاق، ليتبين أنها متزوجة وتريد أن تتقدم بدعوى طلاق للضرر، رغم مرور 38 عاما على زواجها، بعد أن تزوج عليها وهي في هذا العمر، وإنجابه طفلين، لتكتشف زواجه خلال رفع ابنتها دعوى طلاق للضرر.
إنهاء عشرة 40 عاما بدعوى طلاق
شكت حالها للقاضي، قائلة: «تعرفت عليه عن طريق العائلة قبل 40 عاما، وبعد فترة قليلة تقدم لي، وافقت على الزواج منه، ثم تمت مراسم الزواج، وبدأت حياتنا الزوجية بداية رائعة يملؤها الحب والفرح، لتتحول تدريجياً إلى حياة روتينية تشوبها بعض المشاكل التافهة، فكونا قادرين حينها على التخطي من الأزمات وتسوية الخلافات بين بعضنا البعض، ثم مرت فترة على الزواج وأصبحنا غير قادرين على حل أي خلاف بيننا».
تزوج عليها بعد 30 سنة
وقالت الزوجة: «عشت طوال السنوات برفقة زوجي أنفق عليه من مالي الذي كسبته من عملي، شاركته وأسست له مشروعا كبيرا يدر مئات الآلاف، ووقفت بجواره، ولكنه خدعني وذهب ليتزوج علي بأخرى دون علمي، بعد أكثر من 30 عاما، وعندما اكتشفت ما فعله طالبته بأموالي فاتهمني بسوء الخلق».
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التعليقات على عجوز تطلب الطلاق: «اكتشفت إني زوجة تانية بالصدفة»
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