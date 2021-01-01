أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الثالث في شباك نادي أتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان صلاح سجل الهدف الأول للريدز في شباك النادي الإسباني في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.
وعاد صلاح ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها الريدز في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.
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التعليقات على صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال (فيديو)
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