صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال (فيديو)



النجم المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الثالث في شباك نادي أتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان صلاح سجل الهدف الأول للريدز في شباك النادي الإسباني في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.



وعاد صلاح ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها الريدز في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

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وكتب صلاح رقماً قياسياً جديداً بهدفه في شباك نادي أتلتيكو مدريد، حيث وصل صلاح إلى الهدف رقم 31 في دوري الأبطال رفقة نادي ليفربول.وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال متخطياً الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب الـ30 هدفاً.قائمة هدافي ليفربول في دوري الأبطال:1- محمد صلاح (31 هدفاً)2- ستيفن جيرارد (30 هدفاً)3- ساديو ماني (20 هدفاً)4- روبيرتو فيرمينو (18 هدفاً)5- إيان راش (14 هدفاً)6- تيري مكديرموت (12 هدفاً)https://www.almasryalyoum.com/news/details/2442944