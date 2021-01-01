طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي نهائيا



طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر طرق فعالة لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر أمر خطير يمكن للعديد من الأسباب أن تكون تسببه، من بينها نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، فقر الدم، أو التعرض للتوتر الشديد.



وإن كنت تعاني من تساقط الشعر فعليك بقراءة السطور التالية لمعرفة طرق علاج تساقط الشعر الفعالة، وبالأخص في حالات الصلع الوراثي.





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طرق فعالة لعلاج الصلع الوراثيوقال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، إنه يمكن علاج تساقط الشعر عبر معرفة الأسباب وعلاجها والتصدي لها، وقد يكون علاج الصلع الوراثي بالنسبة للبعض امر مستحيل سوي بعمليات زراعة الشعر، وهو أمر غير صحيح.وتابع محمود خلال ندوته بموقع “صدى البلد" الإخباري، أن أهم طرق علاج تساقط الشعر التفاعلي هو علاج الأسباب، وتشمل:1- الاهتمام بالنظام الغذائي الجيد، والتركيز على الخضروات والفواكه والبروتينات.2- الحصول على الفيتامينات اللازمة للجسم خلال اتباع نظام الرجيم .3- علاج مشاكل فقر الدم.4- استخدام اللوشن على الشعر.5- حقن البلازما باستخدام الصفائح الدموية الموجودة في دم المريض.6- حقن الخلايا الجذعية والميزوثيرابي .أما بالنسبة لتساقط الشعر الوراثي، فقد أشار محمود، إلى أن الصلع الوراثي عندما يبدأ خط الشعر يتراجع إلى الخلف، ويبدأ حجم الشعر وكثافته تضعف وتصبح أخف .وأوضح محمود، أن تساقط الشعر الوراثي بالنسبة للسيدات يبدأ عندما تضعف خصلات الشعر، وتنتج عدد أقل من الشعيرات في البصيلة الواحدة .وأضاف محمود، إلى علاج تساقط الشعر الوراثي يعتمد استخدام محفزات دائمة لنمو الشعر ، وذلك بشكل مستمر ودائم، ومن أبرز علاجات تساقط الشعر الوراثي، ما يلي :1- علاج المينكوسيديل يجب ان يستخدم بصفة مستمرة مدى الحياة لمرضى الصلع الوراثي، وذلك ليحقق نتائج فعالة، ويتوافر منه نوعان نوع مخصص للرجال، وآخر للسيدات .2- عمليات زراعة الشعر ، وهو حل جذري بالنسبة لمرضى تساقط الشعر الوراثي.وإليكم الفيديو للقاء بالكامل من هنا ..