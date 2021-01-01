علاج الصفراء عند حديثى الولادة.. وكيف تكون نسبتها مقلقة



علاج الصفراء عند حديثى الولادة علاج الصفراء عند حديثى الولادة

يحتاج علاج الصفراء عند حديثي الولادة إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى. غالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة الخفيف عند الرضع من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.



علاج الصفراء عند حديثى الولادة ونسبتها





من المحتمل أن يقوم طبيبك بتقديم بعض طرق علاج الصفراء عند حديثي الولادة ونسبتها. ومع ذلك ، لا يزال من الضروري قياس مستوى البيليروبين في دم طفلك؛ حيث يحدد مستوى البيليروبين مسار العلاج.

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وغالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وذلك بالنسبة لليرقان المعتدل أو الشديد ، قد يحتاج طفلك إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى لتقديم علاج الصفراء عند حديثي الولادة .وقد تشمل احتياطات علاج الصفراء عند حديثي الولادة ونسبتها بعض الخطوات البسيطة، والتي من أبرزها حصول الطفل على علاجات خفض مستوى البيليروبين في الدم، وتشمل ما يلي:1- تغذية محسنة :ومن أهم احتياطات علاج الصفراء عند حديثي الولادة منع فقدان الوزن ، قد يوصي طبيبك بتغذية أو مكملات أكثر تكرارًا لضمان حصول طفلك على التغذية الكافية.2- العلاج بالضوء (العلاج بالضوء) :ويمكن وضع طفلك تحت مصباح خاص ينبعث منها ضوء في الطيف الأزرق والأخضر أحد أهم احتياطات في حالة علاج الصفراء عند حديثي الولادة، يغير الضوء شكل وبنية جزيئات البيليروبين بطريقة يمكن إفرازها في البول والبراز. أثناء العلاج ، سيرتدي طفلك فقط حفاضات وضمادات واقية للعين. يمكن استكمال العلاج بالضوء باستخدام وسادة أو مرتبة مشعة للضوء.3- الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIg) :قد تكون هذه المرحلة خطوة هامة في احتياطات حال علاج الصفراء عند حديثي الولادة مرتبطًا باختلافات فصيلة الدم بين الأم والطفل. ينتج عن هذه الحالة أن يحمل الطفل أجسامًا مضادة من الأم تساهم في الانهيار السريع لخلايا الدم الحمراء لدى الطفل. قد يؤدي نقل الغلوبولين المناعي عن طريق الوريد، وهو بروتين في الدم يمكنه تقليل مستويات الأجسام المضادة إلى تقليل اليرقان وتقليل الحاجة إلى نقل الدم ، على الرغم من أن النتائج ليست قاطعة.4- تبادل نقل الدم :نادرًا ، عندما لا يستجيب اليرقان الشديد للعلاجات الأخرى ، قد يحتاج الطفل إلى تبادل نقل الدم. يتضمن ذلك سحب كميات صغيرة من الدم بشكل متكرر واستبدالها بدم المتبرع ، وبالتالي تخفيف البيليروبين والأجسام المضادة للأم، وهو إجراء يتم إجراؤه في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.وقد طبيبك بتغيير عادات التغذية واتخاذ بعض احتياطات حال الإصابة بالصفراء عند حديثي الولادة التي يمكن أن تخفض مستويات البيليروبين؛ فيجب أن يتناول الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من 8 إلى 12 رضعة يوميًا خلال الأيام العديدة الأولى من حياتهم.ويجب أن يتناول الأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعي عادة من 1 إلى 2 أوقية (حوالي 30 إلى 60 مليلترًا) من الحليب الاصطناعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأسبوع الأول.علاج الصفراء بالاعشاب للرضعأفضل وسيلة للوقاية لعلاج الصفراء بالاعشاب للرضع بجانب التغذية الكافية؛ حيث يجب أن يتناول الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من 8 إلى 12 رضعة يوميًا خلال الأيام العديدة الأولى من حياتهم.ويمكن علاج الصفراء بالاعشاب للرضع، والسيطرة على مضاعفات الصفراء بأن يتناول الأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعي عادة من 1 إلى 2 أوقية (حوالي 30 إلى 60 مليلترًا) من الحليب الاصطناعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأسبوع الأول.ويمكن علاج الصفراء بالأعشاب للرضع، ولا يجب أن يستغني الطفل عن الحليب ايضا؛ حيث يساعد الحليب في عملية الهضم والتحسين منها، بالتالي يسهل عملية إزالة العصارة الصفراوية التي تفرز من الكبد بسهولة ، ومن أشهر الأعشاب لعلاج الصفراء عند الرضع ما يلي :1- الكركم :يساعد الكركم على التخلص من المواد المسرطنة التي تصيب الكبد، ويكفي تناول ربع ملعقة من الكركم مع كوب من الماء الدافئ مرتين في اليوم للحصول على فوائده2- قصب السكر :يعمل قصب السكر على تسريع علاج الصفراء للرضع، ويمكن تناول عصير قصب السكر مرتين في اليوم بخلطه مع نصف ليمونة3- ماء الشعير :يساعد ماء الشعير على علاج الصفراء للرضع، يتم غلي كوب من الشعير في ثلاثة لترات من الماء على نار هادئة لمدة ساعتين، وتترك حتى تبرد وتعطى للأطفال لمحاربة اليرقان .4- عصير الليمون :يعمل عصير الليمون على حماية خلايا الكبد، ويمكن إعطاء عصير الليمون المخفف بالماء أو خلط الليمون بعصير الشمندر.5- البابونج :يعمل البابونج على التخفيف من أعراض الصفراء عند الرضع وعلاجها ؛ حيث يكفي كوب واحد من البابونج يومياً للتخفيف من الأعراض والمساعدة على الانتعاش