جامعة القاهرة
مع عودة الدراسة بالجامعات وجها لوجه مرة أخرى ، نظمت كليات جامعة القاهرة، الأنشطة الطلابية المختلفة بشكل عام و المسابقات الفردية بشكل خاص عوضا عن السنوات الماضية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز المسابقات التى تنظمها كليات جامعة القاهرة خلال الفترة الحالية
تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكلية .
و سوف يتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجاري .
كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى :
* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .
* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .
* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .
* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .
وفى نفس السياق ، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .
ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بان المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية .
كما كشفت إدارة الجامعة عن الجوائز التى يتم المالية التى سوف تمنح للطلاب الفائزين عن النحو التالى :
الفائز بالمركز الاول : ٦٠٠ جنية
الفائز بالمركز الثانى : ٥٥٠ جنية
الفائز بالمركز الثالث : ٥٠٠ جنية
الفائز بالمركز الرابع : ٤٥٠ جنية
الفائز بالمركز الخامس : ٤٠٠ جنية
على الطلاب الراغبين فى المشاركة التوجة إلى رعاية الشباب بالكلية وإدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب .
التعليقات على لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على أهم المسابقات المتاحة وقيمة الجوائز المالية
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