لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على أهم المسابقات المتاحة وقيمة الجوائز المالية

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مع عودة الدراسة بالجامعات وجها لوجه مرة أخرى ، نظمت كليات جامعة القاهرة، الأنشطة الطلابية المختلفة بشكل عام و المسابقات الفردية بشكل خاص عوضا عن السنوات الماضية .



وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز المسابقات التى تنظمها كليات جامعة القاهرة خلال الفترة الحالية





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تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكلية .و سوف يتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجاري .كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى :* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .وفى نفس السياق ، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بان المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية .كما كشفت إدارة الجامعة عن الجوائز التى يتم المالية التى سوف تمنح للطلاب الفائزين عن النحو التالى :الفائز بالمركز الاول : ٦٠٠ جنيةالفائز بالمركز الثانى : ٥٥٠ جنيةالفائز بالمركز الثالث : ٥٠٠ جنيةالفائز بالمركز الرابع : ٤٥٠ جنيةالفائز بالمركز الخامس : ٤٠٠ جنيةعلى الطلاب الراغبين فى المشاركة التوجة إلى رعاية الشباب بالكلية وإدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب .