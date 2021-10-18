تعرف على خطة تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية

جامعة القاهرة
أعلنت جامعة القاهرة، خطة تسكين طلاب المدن الجامعية للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2021-2022.
وجاءت خطة تسكين مدينة الطلبة كالتالي:
- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وتمريض وتخطيط واقتصاد وسياسة.
- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين حاسبات، علاج طبيعي، علوم، زراعة، إعلام.
- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طلاب آثار، وتربية نوعية، وهندسة، وحقوق، تجارة، آداب، دار علوم.
- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.
- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.
أما عن خطة تسكين مدينة طالبات الجيزة للعام الجامعي 2021/2022 فهي كالتالي:
- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طالبات طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وهندسة وعلاج طبيعي، وتخطيط عمراني.
- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين طالبات علوم، زراعة، آثار، تربية نوعية، اقتصاد، دار علوم، تمريض.
- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طالبات حاسبات، إعلام، حقوق، تجارة، آداب.
- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.
- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.
وبالنسبة لخطة تسكين مدينة طالبات الرعاية للعام الجامعي 2021/2022، فيحدد يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 أكتوبر الجاري، لكلية رياض الأطفال، ويوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 للتخلفات.
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