تعرف على خطة تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية

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أعلنت جامعة القاهرة، خطة تسكين طلاب المدن الجامعية للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2021-2022.



وجاءت خطة تسكين مدينة الطلبة كالتالي:

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- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وتمريض وتخطيط واقتصاد وسياسة.- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين حاسبات، علاج طبيعي، علوم، زراعة، إعلام.- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طلاب آثار، وتربية نوعية، وهندسة، وحقوق، تجارة، آداب، دار علوم.- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.أما عن خطة تسكين مدينة طالبات الجيزة للعام الجامعي 2021/2022 فهي كالتالي:- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طالبات طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وهندسة وعلاج طبيعي، وتخطيط عمراني.- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين طالبات علوم، زراعة، آثار، تربية نوعية، اقتصاد، دار علوم، تمريض.- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طالبات حاسبات، إعلام، حقوق، تجارة، آداب.- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.وبالنسبة لخطة تسكين مدينة طالبات الرعاية للعام الجامعي 2021/2022، فيحدد يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 أكتوبر الجاري، لكلية رياض الأطفال، ويوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 للتخلفات.