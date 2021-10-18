تعرف على خطة تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة



أعلنت جامعة القاهرة، خطة تسكين طلاب المدن الجامعية للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2021-2022.

وجاءت خطة تسكين مدينة الطلبة كالتالي:

- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وتمريض وتخطيط واقتصاد وسياسة.

- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين حاسبات، علاج طبيعي، علوم، زراعة، إعلام.

- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طلاب آثار، وتربية نوعية، وهندسة، وحقوق، تجارة، آداب، دار علوم.

- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.
- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.

أما عن خطة تسكين مدينة طالبات الجيزة للعام الجامعي 2021/2022 فهي كالتالي:

- الاثنين الموافق 18/10/2021، تسكين طالبات طب بشري وصيدلة وبيطري وأسنان وهندسة وعلاج طبيعي، وتخطيط عمراني.

- الثلاثاء الموافق 19/10/2021، تسكين طالبات علوم، زراعة، آثار، تربية نوعية، اقتصاد، دار علوم، تمريض.

- الأربعاء الموافق 20/10/2021، تسكين طالبات حاسبات، إعلام، حقوق، تجارة، آداب.

- وأيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين21، 22، 23، من الشهر الجاري إجازات رسمية.

- يوم الأحد الموافق 24/10/2021، تسكين التخلفات لجميع الكليات.

وبالنسبة لخطة تسكين مدينة طالبات الرعاية للعام الجامعي 2021/2022، فيحدد يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 أكتوبر الجاري، لكلية رياض الأطفال، ويوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 للتخلفات.

المصدر: elbalad

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