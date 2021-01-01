خدمة اجتماعية حلوان : للطلاب للحصول على الكتب الدراسية .. التسجيل بهذا الرابط



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان



تتابع جامعة حلوان الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الاول بالعام الجامعي 2021 - 2022 ، وسط انتظام حضور الطلاب بكافة الكليات داخل الحرم و خارجه ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا .



ودعا الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بكافة الكليات بصورة كاملة، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به فى الحفاظ على سلامة كافة منتسبي الجامعة واتباع نظم الوقاية والتوعية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات وفي خلال التواجد داخل الحرم.



و قد أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان انه على الطلاب التسجيل بالموقع الالكترونى بالكلية للحصول على الكتب الدراسية بنظام bdf لهذا العام .

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ويمكن التسجيل على الموقع الالكترونى لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عبر هذا الرابط : http://app.helwan.edu.eg/Khedmaوقد نوهت الكلية أنه لايمكن التسجيل بالرابط الاا بعد تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بالطالبو بجب على الطالب تسجيل البيانات التالية بالموقع للحصول على الكتب الدارسية : الرقم القومى الخاص بالطالب ، كود دفع المصروفات الدراسية ، البيانات الشخصية .txtجامعة حلوان: نسعى لتوفير الخدمات لطلاب المدن على أعلى مستوىجدير بالذكر انه قد قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية في فى العديد من الكليات بالجامعة ومدرجاتها، و المدن الجامعية و المطعم المركزى و الكليات الخارجية بالزمالك ، وذلك في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، للتاكد من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية للطلاب .وقد قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بزيارة المطعم المركزي بالجامعة يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد نصر أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة مراحل اعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.وقال إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.