أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تابعت الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، لواقعة رقص عدد من الطلاب داخل الفصل على أنغام الموسيقى، مؤكدة إحالتها للتحقيق.
وأضاف المصدر"، أنه تقرر إحالة مدير مدرسة زنارة الثانوية للتحقيق من قِبل الشؤون القانونية، لسببين أولهما غياب دور الإشراف ومتابعة الطلاب، ثانيًا السماح للطلاب بحمل هاتف محمول داخل المدرسة، ولفتت إلى اتخاذ اللازم تجاه الطلاب الذين ظهروا بالفيديو.
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التعليقات على تعليم المنوفية تكشف تفاصيل فيديو الرقص داخل مدرسة ثانوية
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