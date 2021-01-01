

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا

قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن ارتفاعا ملحوظا تم تسجيله اليوم الثلاثاء في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.



وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أن "هناك 2697 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا اليوم الثلاثاء".





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وذكرت النشرة الصحية أنه "تم تسجيل 70 حالة وفاة أخرى"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131655 شخصا"، منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 44 وفاة و1597 إصابة.ولفتت النشرة الصحية إلى أنه "تم تحديد حالات الإصابة الجديدة استنادا إلى 662 ألف تحليل كشف عن العدوى".متحور فرعيفي سياق اخر قالت الحكومة البريطانية الثلاثاء، إنها "تتابع عن كثب" انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.والمتحورة "ايه واي فور بوينت تو" (AY4.2) متفرعة عن "دلتا" الشديدة العدوى والتي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.وقال متحدث باسم الحكومة" "نحن نتابع المتحورة الجديدة عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر"، لكنه شدد على أن "لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى".كورونا في العالموأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.09 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و111716.فيروس كوروناوتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.